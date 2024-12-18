وزيرة خارجية ألمانيا: الاحتلال الإسرائيلي الدائم لمرتفعات الجولان انتهاك للقانون الدولي

دعت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى إشراك كل فئات الشعب في عملية إعادة بناء سوريا، مشددة على أن الاحتلال الدائم لمرتفعات الجولان يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وخلال جلسة لمناقشة الأوضاع الراهنة بالبرلمان الألماني يوم الأربعاء، أكدت بيربوك على ضرورة مراعاة حقوق كافة المجموعات العرقية والدينية في سوريا من أجل تحقيق انتقال سلمي.

وفي الوقت نفسه، حذرت بيربوك من عرقلة عملية الحوار السوري بالتدخل الخارجي.

وقالت السياسية التي تنتمي لـ "حزب الخضر": "إذا كنا نريد السلام في المنطقة، فلا ينبغي التشكيك في وحدة الأراضي السورية".

وأكدت الوزيرة الألمانية أن "الاحتلال الدائم لمرتفعات الجولان يعد انتهاكا للقانون الدولي"، وذلك تعليقا على دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة مع سوريا في الجولان عقب سقوط النظام السوري، حيث يبدو أن تل أبيب تدرس فرض سيطرة طويلة الأمد على هذه المنطقة.

وأشادت الوزيرة بدور الأكراد في محاربة نظام الأسد، مشددة مرة أخرى على ضرورة إشراك جميع فئات الشعب السوري في العملية الانتقالية.

وفي السياق أكدت بيربوك أنها ستوضح هذا الأمر على نحو جلي تماما خلال زيارتها إلى تركيا يوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري