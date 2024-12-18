استبعاد مدير مدرسة بإدارة الوقف التعليمية

خلال مرور مفاجئ على مدارس إدارة الوقف التعليمية الأستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا يقرر استبعاد مديرة مدرسة السلام الابتدائية بالوقف وإحالة بعض المخالفات المرصودة إلى التحقيق.

جاء ذلك خلال مروره المفاجئ صباح اليوم الأربعاء على مدارس الشهيد حسني عبادي الثانوية والسلام الإعدادية المشتركة والسلام الابتدائية التابعين لإدارة الوقف التعليمية في حضور الأستاذ ربيع دنقل مدير عام إدارة الوقف التعليمية ومصطفى عثمان عضو إدارة المتابعة بالمديرية وعمر عبد العزيز عضو مكتب الوكيل.

بينما أثنى مدير تعليم قنا على أعمال التشجير التي تمت بمدرسة السلام الإعدادية بالوقف وكذلك مشاركات واسهامات المكتبة النموذجية بمدرسة الشهيد حسني عبادي التي حصلت على اول المديرية في مسابقة القصة القصيرة والبحوث الثقافية العام الدراسي المنقضي .

كما طرح الوكيل على طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بعض الأسئلة في مادة التاريخ للوقوف على المستوى العلمي لهم، وكذلك اختبر طلاب المرحلة الإعدادية في التعبير الشفوي والتحدث بطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية بحرية وجرأة أمام الأكبر سنًا وفي المواقف المختلفة.

بينما وجه إلى إمداد معلمي المرحلة الثانوية ببرامج تعليمية وفيديوهات من قناة مدرستنا للعرض عبر الشاشات الذكية وتفعيل حصص المشاهدة وعدم الاقتصار على استخدام السبورات باطارها التقليدي، وكذلك التزام الدقة والموضوعية والحزم في تسجيل الغياب واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه الغياب المتكرر.

و لفت إلى تفعيل إجراءات الانضباط التعليمي والإداري بالمدارس وتأكد من إنهاء التقييمات المطلوبة ، كما كلف أعضاء اللجنة المصاحبة بمراجعة سجلات الحضور والانصراف والأمن والزيارات و68 و سجلات العهدة وسجلات 5 سلوك ولائحة الانضباط والوحدة المنتجة و26 قرائية.