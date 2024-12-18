خاص| جوزيه بيسيرو ينفي عبر الفجر الرياضي تلقيه عروض لـ العودة إلى مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

فجر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا والنادي الأهلي الأسبق، مفاجأة في الساعات الماضية، بعد تلميحه باقتراب العودة للعمل بالدوري المصري أو أحد المنتخبات.

ورحل بيسيرو عن تدريب نسور نيجيريا في مارس الماضي بغد تراجع مستوى الفريق ونتائجه رغم  الوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي خسر لقبها أمام منتخب ساحل العاج في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

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- بيسيرو يكشف حقيقة عودته إلى مصر

وارتبط اسم مدرب الأهلي السابق بتولي قيادة المسؤولية الفنية لفريق نادي الزمالك، بعد رحيل مدربه ومواطنه جوزيه جوميز الذي رحل إلى الفتح السعودي، ويتعاقد الزمالك مع السويسري جروس.

ونفى جوزيه بيسيرو في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، تلقيه أي عروض أو اتصال رسمي من أي نادي أو منتخب داخل مصر في الفترة الأخيرة.

- بيسيرو يتحدث عن محمد صلاح

وتحدث بيسيرو مؤخرا عن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي:" محمد صلاح نجم كبير، ويلعب في واحد من أكبر الأندية بالدوري الإنجليزي، ولا يمكن أن نقيم مستواه بجائزة، وعلينا احترام أرقام "فيفا".

وأوضح: " محمد صلاح نجم كبير وشهير في العالم، وتتويج لوكمان بجائزة الأفضل في إفريقيا لم يكن على البال، لقد توج بالجائزة بـ 3 أهدفا فقط، ولكننا نحترم الأرقام".

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