عاجل.. محمد رمضان يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن تدريبات الأهلي

قال محمـد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إن غياب اللاعب بيرسي تاو عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش، ويتلقى اللاعب العلاج، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد الجمعة.

سبب غياب تاو عن التدريبات

وتغيب تاو عن تدريبات الأهلي الجماعية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.