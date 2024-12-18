تعليم الفيوم تنظم اختبارًا إلكترونيًا تجريبيًا لطلاب الصف الأول الثانوي

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تحت قيادة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل الوزارة، تجربة اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وذلك في إطار الاستعدادات لتعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية والاختبارات.

بلغ عدد الطلاب المشاركين في الاختبار 10،331 طالبًا من المدارس الحكومية فقط، وحققت نسبة التمكين من أداء الامتحان إلكترونيًا معدلًا مميزًا وصل إلى 99.83%.

وقام محمد فتحي، مدير عام التعليم العام، وعبد التواب عبد الظاهر، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، بجولات ميدانية لتفقد سير الاختبار التدريبي في مادة اللغة الإنجليزية. تضمنت الجولة زيارة عدد من اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، حيث تابعا انتظام وانضباط اللجان، مؤكدين على توفير بيئة مريحة للطلاب لأداء الاختبارات.

شملت الجولة لجانًا بارزة، مثل لجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ولجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية للبنين التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية. وقد حرص المسؤولون على التأكد من جاهزية البنية التحتية الرقمية وضمان عدم وجود معوقات تقنية تواجه الطلاب أثناء الامتحان.

وأشادت مديرية التربية والتعليم بالجهود المبذولة من قبل الإدارات التعليمية والمدارس لضمان نجاح التجربة، مع التأكيد على أهمية هذه الخطوة في مواكبة تطورات التعليم الرقمي.