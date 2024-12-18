عاجل.. محمد رمضان يكشف كواليس إصابة عمر كمال عبد الواحد

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب عمر كمال عبد الواحد جاءت نتيجة انزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد، وحصل على راحة غدًا، على أن ينتظم في التدريبات بعد غد الجمعة.

محمد رمضان يكشف كواليس إصابة عمر كمال عبد الواحد

ونفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه، كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.