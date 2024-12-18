عاجل.. ريال مدريد يتوج بكأس القارات للأندية بفوزه على باتشوكا

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بكأس الإنتر كونتيننتال بعد الفوز أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لوسيل".

أحداث مباراة ريال وباتشوكا في كأس الإنتر كونتيننتال

سدد لويس رودريجيز لاعب باتشوكا في الدقيقة 7، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس تيبو كورتوا من أسفل يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وصوب أسامة إدريسي لاعب باتشوكا في الدقيقة 10، تصويبة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس تيبو كورتوا من أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 33، سدد سالومون روندون لاعب باتشوكا تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس تيبو كورتوا على مرتين.

وجاء أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 عن طريق كيليان مبابي، بعد أن رواغ فينيسيوس جونيور حارس مرمى باتشوكا بشكل رائع ثم مرر الكرة إلى مبابي الذي استقبلها بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتمكن رودريجو جوس من تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 53، بعد تمريرة من كيليان مبابي إلى رودريجو الذي راوغ الدفاع بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس كارلوس مورينو.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح باتشوكا في الدقيقة 67، نفذها سالومون روندون بتسديدة مباشرة، أبعدها ببراعة الحارس تيبو كورتوا من أسفل يمين مرماه إلى رمية تماس من جهة اليسار.

وكاد فينيسيوس جونيور أن يسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 69، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

واستطاع فينيسيوس جونيور أن يسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لوكاس فاسكيز، نفذها فينيسيوس بتسديدة أرضية، لم يتمكن الحارس كارلو مورينو من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح باتشوكا المكسيكي في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، وذلك لوجود تسلل.