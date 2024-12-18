تشكيل ليفربول الرسمي أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس كاراباو.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «ساينت ماري».

تشكيل ليفربول الرسمي أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جاريل كوانساه- فيرجل فان دايك- جو جوميز.

خط الوسط الدفاعي: واتارو إندو- ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: مورتون- هارفي إليوت- كودي جاكبو.

خط الهجوم: داروين نونيز.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس كاراباو في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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