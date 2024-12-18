إصابة طالب داخل مدرسة بالفيوم وولي الأمر يتهم الإدارة بالإهمال

شهدت مدرسة نفيسة الحصري للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، واقعة أثارت استياء أولياء الأمور، حيث أصيب الطالب عدنان حسام الدين محمد رمضان، 9 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، بإصابات بالغة في عصب الساق أثناء إحدى الحصص الدراسية، نتيجة اعتداء طالبة جامعية كانت تؤدي تدريبها الميداني داخل المدرسة.

تفاصيل الواقعة

وقعت الحادثة أثناء حصة مادة الرياضيات، حيث قامت المتدربة الجامعية بضرب التلميذ بقدمها عدة مرات، مما تسبب في إصابته بتورم شديد وكدمات أعجزته عن المشي،وعند عودة التلميذ إلى منزله، فوجئت والدته بعدم قدرته على الحركة وصرخاته المتألمة. وعندما استفسرت منه، أخبرها بما حدث خلال الحصة الدراسية.

توجهت والدة التلميذ إلى المدرسة لمعرفة تفاصيل الواقعة، إلا أنها صُدمت بتجاهل مديرة المدرسة للشكوى وعدم معرفتها بمن ارتكب الحادثة، بالإضافة إلى تعاملها بأسلوب غير لائق مع ولية الأمر.

اتخاذ الإجراءات القانونية

على إثر ذلك، حرر والد الطفل محضرًا رسميًا برقم 25469 لسنة 2024 جنح قسم أول الفيوم، ضد مديرة المدرسة، متهمًا إياها بالإهمال وسوء إدارة المدرسة، ما أدى إلى تعرض ابنه للإصابة. كما توجه إلى مستشفى الفيوم العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، التي أكدت وجود إصابات شديدة في ساق الطفل، وتم إرفاق التقرير الطبي بالمحضر المقدم للنيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.

ردود أفعال واستياء

أثارت الواقعة غضب أولياء الأمور، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال داخل المدرسة، وضمان سلامة أبنائهم أثناء اليوم الدراسي. من جانبها، لم تصدر إدارة المدرسة أو مديرية التعليم بالفيوم أي تصريحات رسمية بشأن الحادثة حتى الآن، في انتظار نتائج التحقيقات.

تبقى الواقعة بمثابة جرس إنذار يطرح تساؤلات حول كفاءة الإشراف داخل المدارس، وضرورة توفير بيئة آمنة تحمي الطلاب من أي انتهاكات خلال اليوم الدراسي.