إصابة طالب داخل مدرسة بالفيوم وولي الأمر يتهم الإدارة بالإهمال

محافظات
بوابة الفجر

شهدت مدرسة نفيسة الحصري للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، واقعة أثارت استياء أولياء الأمور، حيث أصيب الطالب عدنان حسام الدين محمد رمضان، 9 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، بإصابات بالغة في عصب الساق أثناء إحدى الحصص الدراسية، نتيجة اعتداء طالبة جامعية كانت تؤدي تدريبها الميداني داخل المدرسة.

txt

تعليم الفيوم تنظم اختبارًا إلكترونيًا تجريبيًا لطلاب الصف الأول الثانوي

txt

وكيل تعليم الفيوم يلتقي 950 أسرة للطلاب المتسربين من التعليم

تفاصيل الواقعة
وقعت الحادثة أثناء حصة مادة الرياضيات، حيث قامت المتدربة الجامعية بضرب التلميذ بقدمها عدة مرات، مما تسبب في إصابته بتورم شديد وكدمات أعجزته عن المشي،وعند عودة التلميذ إلى منزله، فوجئت والدته بعدم قدرته على الحركة وصرخاته المتألمة. وعندما استفسرت منه، أخبرها بما حدث خلال الحصة الدراسية.

توجهت والدة التلميذ إلى المدرسة لمعرفة تفاصيل الواقعة، إلا أنها صُدمت بتجاهل مديرة المدرسة للشكوى وعدم معرفتها بمن ارتكب الحادثة، بالإضافة إلى تعاملها بأسلوب غير لائق مع ولية الأمر.

txt

وكيل أوقاف الفيوم يناقش تطوير العمل الدعوي مع الأئمة بإدارتي بندر أول وثان

txt

وكيل تعليم الفيوم لمديري الإدارات التعليمية: مندوب أسئلة لكل لجنة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية

اتخاذ الإجراءات القانونية
على إثر ذلك، حرر والد الطفل محضرًا رسميًا برقم 25469 لسنة 2024 جنح قسم أول الفيوم، ضد مديرة المدرسة، متهمًا إياها بالإهمال وسوء إدارة المدرسة، ما أدى إلى تعرض ابنه للإصابة. كما توجه إلى مستشفى الفيوم العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، التي أكدت وجود إصابات شديدة في ساق الطفل، وتم إرفاق التقرير الطبي بالمحضر المقدم للنيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.

ردود أفعال واستياء
أثارت الواقعة غضب أولياء الأمور، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال داخل المدرسة، وضمان سلامة أبنائهم أثناء اليوم الدراسي. من جانبها، لم تصدر إدارة المدرسة أو مديرية التعليم بالفيوم أي تصريحات رسمية بشأن الحادثة حتى الآن، في انتظار نتائج التحقيقات.

تبقى الواقعة بمثابة جرس إنذار يطرح تساؤلات حول كفاءة الإشراف داخل المدارس، وضرورة توفير بيئة آمنة تحمي الطلاب من أي انتهاكات خلال اليوم الدراسي.

 

إصابة طالب إدارة غرب الفيوم التعليمية ادارة غرب الفيوم الصف الأول الثانوي الصف الثالث الابتدائي تعليم الفيوم طلاب الصف الأول الثانوي مادة الرياضيات مستشفى الفيوم العام وكيل تعليم الفيوم

مواد متعلقة

تعليم الفيوم تنظم اختبارًا إلكترونيًا تجريبيًا لطلاب الصف الأول الثانوي

وكيل أوقاف الفيوم يناقش تطوير العمل الدعوي مع الأئمة بإدارتي بندر أول وثان

حملة مكثفة لمديرية الزراعة بالفيوم على محلات الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن

أوقاف الفيوم تعيد إحياء الكتاتيب في القرى والمدن لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الأخلاق

أوقاف الفيوم تطلق الأتوبيس الدعوي لتعزيز الوحدة الوطنية والدينية

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" ويؤكد الالتزام بالجداول الزمنية

لليوم الثاني.. وكيل أوقاف الفيوم يواصل متابعة لجان تصفية المتقدمين لتصاريح الخطابة

نائب محافظ الفيوم يستمع لمطالب أهالي قرية العدوة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال