تشكيل روما الرسمي لمواجهة سامبدوريا في كأس إيطاليا

يستعد روما لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سامبدوريا، في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس إيطاليا، لموسم 2024-2025.

روما يواجه سامبدوريا في كأس إيطاليا

ويحتضن ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب، في تمام الساعة العاشرة، المواجهة الحماسية بين روما وسامبدوريا، تحت صافرة الحكم الإيطالي الشاب فيديريكو ديونيزي.

ويواجه إيه سي ميلان الفائز من مواجهة اليوم بين روما وسامبدوريا، يوم 3 فبراير 2025، في دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وقد أعلن الإيطالي المخضرم كلاوديو رانيري، مدرب الذئاب تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: ريان.

▪︎ خط الدفاع: سيليك - نديكان - هيرموس.

▪︎ خط الوسط: زالكوسي - بيسلي - باريديس - أنجلينو.

▪︎ خط الهجوم: سالماكرز - بالدانزي - دويباك.

القنوات الناقلة لمواجهة روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا

يمكنكم مشاهدة المباراة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الخصري لمباريات كأس إيطاليا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD SPORTS Premuim1.