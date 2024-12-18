ما أهمية زيارة الرئيس الاندونيسي إلى القاهرة؟.. خبراء يجيبون

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

جلسة مباحثات موسعة



بدأت الزيارة بجلسة مباحثات ثنائية أعقبها اجتماع موسع بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما ناقش الزعيمان سبل تعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وإندونيسيا، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسي وتوسيع التعاون في القضايا الإقليمية والدولية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الإندونيسية.

من جانبه، أعرب الرئيس الإندونيسي عن اهتمام بلاده بزيادة استثماراتها في مصر، مشيدًا بالبنية التحتية القوية التي طورتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.

توافق سياسي وإقليمي

المباحثات تناولت أيضًا تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان، حيث أكد الجانبان أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

كما شددا على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا للقرارات الدولية.

من جانبه أشار محمد طلعت، المتخصص في الشؤون الآسيوية، إلى التوافق الكبير بين البلدين حول القضايا الدولية، خاصة دعم القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول.

أضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا التفاهم يعزز مكانة مصر وإندونيسيا كشريكين رئيسيين على الساحة الدولية.

أكد المتخصص في الشؤون الآسيوية، أن زيارة الرئيس الإندونيسي تأتي في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة، مما يجعل التعاون بين مصر وإندونيسيا نموذجًا للتكامل الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

من الناحية الاقتصادية أوضح الخبير الاقتصادي حسام عيد أن زيارة الرئيس الاندونيسي تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا خصوصًا في ظل التحديات العالمية الحالية.

وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه من المتوقع أن تسفر الزيارة عن توقيع اتفاقيات جديدة تعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتفتح مجالات تعاون جديدة في قطاعات الصناعات والطاقة المتجددة وأمن الغذاء.

وفي نفس السياق أكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن الزيارة ستساعد في زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة.

أضاف رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حجم التبادل بين مصر وإندونيسيا أكثر من مليار ونصف مليار دولار وهو في الحقيقة لا يتفق ولا يتناسب مع حجم وعمق هذه العلاقات.



اختتم الخبير الاقتصادي، أن تلك الزيارة ستفتح الباب أمام البلدين في زيادة التبادل والتعاون بشكل أكبر خصوصًا في مجال الغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى صناعة السيارات.