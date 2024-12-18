تشكيل آرسنال لمواجهة كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 
أعلن آرسنال عن تشكيلته لمواجهة كريستال بالاس في المباراة التي ستقام على ملعب الإمارات وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وتأهل آرسنال إلى الدور ربع نهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد الفوز على بريستون نورث ايند بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب ديبدايل.
في حين صعد كريستال بالاس إلى دور الثمانية من كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على أستون فيلا في عقر داره ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف.
ومن المقرر أن يخوض آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: رايا
خط الدفاع: جوراين تيمبير، جاكوب كيويور، ويليام بارتي وتيرني.
خط الوسط: إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، جورجينهو.
خط الهجوم: جابرييل جيسوس، رحيم سترلينج، تروسارد.

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