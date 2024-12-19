تحرير 294 محضر تموين متنوع خلال الأسبوع بجميع مراكز محافظة سوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنة تم تحرير 294 محضر وجنح تموينية بمراكز المحافظة صرح بذلك الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف سامح التونى وكيل تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مفاجأة ومكثفة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، ومديرية الصحة،والطب البيطرى، وإدارة مباحث التموين،والادارات التموينية المختلفة، كما تم ضبط 45 طن من المواد البترولية التى تم تجميعها بغرض بيعها فى السوق السوداء وكذا تم التحفظ على 8 طن من السلع التموينية التى تم حيازتها بغرض بيعها فى السوء السوداء، ولحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، وغيرها من السلع الغذائية والغير غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمى ومجهولة المصدر وتوزيع عدد 1.5 لحوم وأسماك بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك بناء على تعليمات، المهندس شريف فاروق وزير التموين، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، تحت قيادة الدكتور سامح التونى، والدكتوره هاله ابو الفتوح مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذًا للتعليمات بأحكام وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والافرنجية والسياحة ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز وغيرها من الأنشطة التجارية، وبيان مدى التزام والمسئولين عنها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم وضبط الاسعار ومحاربة اتحكار التجار للسلع واتخاذ الإجراءات القانونية.

أسفرت تلك الحملات التموينية المكثفة على كافة مراكز المحافظة عن ضبط وتحرير 294 محضرا تموينيا متنوعًا فى مجال المخابز بكافة أنواعها والأسواق والمطاحن ومحطات المواد البترولية وغيرها، بإجمالي 230 محضر مخابز، وعدد 54 فى مجال الأسواق، وعدد 10 فى مجال المواد البترولية.

وأوضح سامح التونى وكيل تموين سوهاج، أن أولى التعليمات كانت بالتأكيد من مدى جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن وكونه مطابق للمواصفات الأوزان المقررة له، على وصول لمستحقيه والحفاظ على حياة المواطنين، وأشار أيضا إلى نتيجه المرور المفاجئ على عدد كبير من المخابز البلدية قدم تم تحرير فى مجال المخابز، عدد 62 محضر وزن، وعدد 27 محضر غير مطابق للمواصفات، وعدد 43 محضر عدم إعلان، وعدد 13 محضر تصرف فى الحصة، وعدد 16 عدم وجود سجلات داخل المخبز، وعدد 7 محضر نظافة، وعدد 19 محضر توقف تشغيل.



كما قامت إدارة تموين حماية المستهلك، أنة تم ضبط وتحرير عدد من المخالفات والجنح، واسفرت الحملة عن تحرير عن 7 محاضر جنح، عدد 1 محضر سجائر دون فواتير قانوينة،وتم التحفظ على 150 علبه، وعدد 6 محاضر عدم إعلان،وعدد 1 محضر وتم ضبط 52 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، وعدد 1 محضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد 2 محضر مجهول المصدر زيوت سيارات.

وأشار سامح التونى وكيل وزارة التموين، أنه تم تقديم شكوى من أحد المواطنين ضد أحد محلات العطارة، وتم فحص الشكوى من قبل إدارة حماية المستهلك، وقامت بالتحقق من مدى الشكوى المقدمة، لضبط عدد 1 محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية 13 كيلو تقريبًا، سلع غذائية خاصه بالعطارة.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.