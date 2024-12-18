السيطرة علي حريق محدود في عناية مستشفى خاص بالمنصورة

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية في السيطرة علي حريق محدود نشب بأحد عنايات المستشفيات الخاصة في المنصورة.

تلقت الاجهزة الامنية بالدقهلية اخطارا يفيد بنشوب حريق محدود في احد المستشفيات الخاصة بأحد العنايات.

علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات الاطفاء إلى مكان الحريق للسيطره عليه قبل تفاقمه أو انتقاله لمكان اخر.

نجحت الاجهزة الامنية ورجال الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين ان الحريق نشب بأحد عنايات المستشفي.

انتقل رجال الادلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق لبيان سبب نشوب الحريق وحصر الخسائر، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.