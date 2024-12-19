7 أهداف لـ "إنشاء المجلس القومي لحقوق المسنين" (تعرف عليها)



كفل قانون "حقوق المسنين الجديد"، العديد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها.

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

أهداف إنشاء المجلس القومي لحقوق المسنين





1- احترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين.

2- الالتزام بالمسئولية الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.

3- مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي.



4- مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة.

5- رفع الوعى المجتمعي تجاه حقوق المسنين.

7- المشاركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين والمسنات.