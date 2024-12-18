دوللي شاهين تطرح أغنية "روح زورن" بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة

الفجر الفني
بوابة الفجر

طرحت  المطربة  اللبنانية دوللي شاهين  أغنيتها الجديدة «روح زورن»، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة عبر  موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.  والأغنية  من كلمات جوزيف حرب،وألحان فولكور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، اخراج مؤمن يوسف، وتصوير محمد السيد، استوديو السيد علي، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات '«انا الحاجة الحلوة»، « ست البنات '»، حوش الدلع«حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

 

أغنية «أنا الحاجة الحلوة» من كلمات السيد على، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، والكليب من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد،اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز،إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

 

وتقول  كلمات أغنية «روح زورن »:

روح زُورهُن بِـ بَيتهُن.. بَيتُن فقير ما عِندُن شي
روح زُورهُن بِـ بَيتهُن.. قِلُّن خِلِق يسوع
لَوِّن سَواد تيابهُن.. دَهِّب لِهُن شي نهار
عَلِّق قَمر عَ بوابهُن.. في بَرْد خِدلُن نَار
 

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