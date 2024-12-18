محافظ سوهاج يلتقى رئيس جهاز الاستثمار بالهيئة العامة لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمحافظة

التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بمكتبه، اللواء حسام جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار، فى إطار الزيارات الميدانية لتسريع وتيرة العمل بملف الاستثمار بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ومدير فرع هيئة الاستثمار بالمحافظة، ومدير إدارة الاستثمار بالديوان العام.

وقد تناول اللقاء بحث آخر المستجدات فيما يخص الفرص الاستثمارية الواعدة بسوهاج، والتي تشمل " المشروعات الانتاجية، واستراحة كبار الزوار، وموقع سينما أوبرا "، بالإضافة إلى عرض لأبرز الفرص الاستثمارية الجديدة ومنها استغلال جزيرة قرمان، ومسرح قصر ثقافة سوهاج، وغيرها من الفرص الواعدة، كما ناقش الاجتماع سبل تيسير الإجراءات على المستثمرين، والعمل على تسريع وتيرة دعم الاستثمار، والاتصال المباشر مع المستثمرين.

وأوضح " سراج " أنه سيتم طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بنظام حق الانتفاع أو التمليك حسب نوع الفرصة الاستثمارية، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية بسوهاج تتميز بالتنوع ومنها " زراعية وصناعية، وفندقية، وترفيهية ".



كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الآليات المختلفة لطرح هذه المشروعات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، لتحقيق الشفافية والنزاهة، والاستفادة القصوى منها لصالح محافظة سوهاج وأبنائها.

وفى سياق متصل عقد السيد المحافظ ورئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا بحضور عدد من المستثمرين لعرض آلية العمل بقانون الاستثمار، وسبل دعم الهيئة للمستثمرين بسوهاج، كما تم عرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الجمهورية وكيفية التعامل معها والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.