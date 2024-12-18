نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في كأس الإنتر كونتيننتال

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره باتشوكا بنتيجة 3-0 مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لوسيل" ليتوج بكأس الإنتر كونتيننتال "كأس القارات للأندية".

أهداف مباراة ريال وباتشوكا في كأس الإنتر كونتيننتال

افتتح كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37، بعد أن رواغ فينيسيوس جونيور الحارس كارلوس مورينو بشكل رائع ثم مرر الكرة إلى مبابي الذي استقبلها بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف رودريجو جوس الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 53، بعد تمريرة من كيليان مبابي إلى رودريجو الذي راوغ الدفاع بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس كارلوس مورينو.

وعزز فينيسيوس جونيور التقدم بالهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لوكاس فاسكيز، نفذها فينيسيوس بتسديدة أرضية، لم يتمكن الحارس كارلوس مورينو من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك.

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