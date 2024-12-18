الفيدرالي الأميركي

عاجل - الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض نسبة الفائدة بـ 25 نقطة أساس هبوطًا من مستويات الـ 4.75% إلى 4.5%، بجانب أصداره لتوقعاته للفائدة في السنوات القادمة.

وخفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية معدل الاقتراض الليلي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الذي كان عليه في ديسمبر 2022 عندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع.

أسعار الذهب

البنك الفيدرالي

وتراجعت أسعار الذهب بقوة، حيث هبطت العقود الفورية للذهب بـ 1.14% إلى 2616.66 دولار للأوقية، وهبطت العقود الآجلة لفبراير بـ 1.1% إلى 2632.9 دولارًا للأوقية.

وهبطت الفضة بـ 1.6% إلى 30.44 دولارًا للأونصة.

أبرز الاستنتاجات من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة اليوم الأربعاء

البنك الفيدرالي

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق المستهدف من 4.25% إلى 4.5%.

فيما صوتت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ضد القرار لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير.

يرجح خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 2025، مما يعني ضمناً خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما في العام المقبل، وتوقع خمسة من 19 مسؤولاً خفض الفائدة 75 نقطة أساس أو أكثر.

ويرجح الاحتياطي الفيدرالي وصول معدل التضخم إلى 2.5% بحلول نهاية 2025، ارتفاعاً من توقعات سبتمبر البالغة 2.1%.

فيما أبقى الاحتياطي الفيدرالي في البيان المرافق للقرار على عبارة تقول إن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم "متوازنة تقريباً"

وجاء في البيان أنه "وفيما يخص مدى وتوقيت التعديلات الإضافية" على أسعار الفائدة، سيقيّم المسؤولون البيانات الواردة ومدى تطور التوقعات وتوازن المخاطر.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيخفض المعدل الذي يدفعه للمقرضين باستخدام تسهيلات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة بمقدار 30 نقطة أساس، مما يخفض المعدل فعلياً بمقدار خمس نقاط أساس مقارنة بالنطاق المستهدف لسعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي.