عاجل- الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة للمرة الثالثة على التوالي

أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض نسبة الفائدة بـ 25 نقطة أساس هبوطًا من مستويات الـ 4.75% إلى 4.5%، وكذلك أصدر توقعاته للفائدة في السنوات القادمة.

وخفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية معدل الاقتراض الليلي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الذي كان عليه في ديسمبر 2022 عندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع.

وتراجعت أسعار الذهب بقوة، حيث هبطت العقود الفورية للذهب بـ 1.14% إلى 2616.66 دولار للأوقية، وهبطت العقود الآجلة لفبراير بـ 1.1% إلى 2632.9 دولارًا للأوقية. وهبطت الفضة بـ 1.6% إلى 30.44 دولارًا للأونصة.

وكانت أسواق الأسهم الأوروبية أغلقت تعاملات اليوم الأربعاء على تباين، مع تفاعل المستثمرين مع بيانات التضخم في المملكة المتحدة وانتظارهم لأحدث قرار للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.77 نقطة أو بنسبة 0.16% إلى مستوى 514.43 نقطة في نهاية التعاملات.

وأغلق مؤشر «داكس» الألماني الجلسة على تراجع 3.80 نقطة أو بنسبة 0.02% إلى مستوى 20242.57 نقطة.

وصعد مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 3.91 نقطة أو بنسبة 0.05% عند الإغلاق إلى مستوى 8199.11 نقطة، وأظهرت أرقام جديدة اليوم أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.6% في نوفمبر، وهو ما يتفق مع التوقعات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام يوم غدٍ الخميس.

وينتظر المستثمرون- أيضا- تحديثا للسياسة النقدية من الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديث سياسته النقدية اليوم.

