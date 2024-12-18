عاجل- خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد والأسواق

خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

أعلن الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليهبط من مستويات الـ 4.75% إلى 4.5%. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام التي تلت جائحة كورونا. يهدف الفيدرالي من هذا القرار إلى تهدئة الأسواق وتخفيف العبء عن الاقتصاد، ولكن ذلك لم يأت دون تأثيرات ملحوظة على أسواق السلع، وخاصة الذهب والفضة.

خفض الفائدة وتأثيره على أسعار الذهب والفضة

بمجرد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة، شهدت أسعار الذهب هبوطًا ملحوظًا. تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.14% لتصل إلى 2616.66 دولار للأوقية، في حين هبطت العقود الآجلة لفبراير بنسبة 1.1% لتسجل 2632.9 دولار للأوقية. كذلك انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.6% لتبلغ 30.44 دولارًا للأونصة. ويعزى هذا التراجع إلى تفضيل المستثمرين للأصول ذات العائد الثابت على الذهب والفضة التي لا تقدم عوائد فورية.

توقعات الفيدرالي لأسعار الفائدة في السنوات القادمة

أوضح مسؤولو الفيدرالي أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ستتباطأ في العام المقبل مقارنة بالأشهر القليلة الماضية. من المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو ثلاث مرات فقط في عام 2025، بدلًا من التخفيضات الأربعة التي كان يتوقعها صناع السياسات قبل ثلاثة أشهر. وتأتي هذه التوقعات في ظل التباطؤ الملحوظ للتضخم، حيث انخفض إلى 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن بلغ ذروته عند 7.2% في يونيو/حزيران 2022.

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد الأمريكي

رغم انخفاض التضخم، ظل أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، بينما واصل الاقتصاد نموه السريع. أظهر التقرير الشهري للحكومة عن مبيعات التجزئة أن الأمريكيين، خاصة ذوي الدخل المرتفع، ما زالوا على استعداد للإنفاق بحرية. وبالنسبة لبعض المحللين، يزيد هذا من خطر أن تؤدي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز الاقتصاد بشكل مفرط، وبالتالي إبقاء التضخم مرتفعًا.

تأثير سياسة ترامب على الفيدرالي

اقترح الرئيس المنتخب دونالد ترامب مجموعة من التخفيضات الضريبية وتقليص اللوائح التنظيمية التي قد تحفز النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية والسعي إلى ترحيل جماعي للمهاجرين، ما قد يؤدي إلى تسريع التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي أنهم لن يكونوا قادرين على تقييم تأثير سياسات ترامب حتى تتضح تفاصيلها ومدى احتمالية تنفيذها.