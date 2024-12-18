إهانة وسب هالة صدقي.. مفاجأت بالجملة في مؤتمر مرتضى منصور لكشف حقائق قضية عمر زهران



عقد المستشار مرتضى منصور، دفاع المخرج عمر زهران، مؤتمر صحفي منذ قليل، يكشف خلاله خفايا وأسرار عديدة حول قضية المخرج عمر زهران المتهم بسرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.



وخلال المؤتمر، أذاع مرتضى منصور تسجيل صوتي بين الفنانة شاليمار شربتلي والمخرج عمر زهران، على حد سرده خلال المؤتمر، وتضمن التسجيل، قيام شاليمار شربتلي بتوجيه سيل من السب ضد المرأة المصرية وبالأخص الفنانة هالة صدقي، وذلك وفقا لما صرح به المستشار مرتضى منصور.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح جنوب الجيزة، بمعاقبة المخرج عمر زهران في قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بالسجن عامين مع الشغل، وبراءة المتهم الثاني “المساعد الخاص به”.

وأحيل المخرج عمر زهران للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، بناء على البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف.

وفق تحقيقات النيابة فإن المسروقات الذهبية التي عُثرت مع المخرج تبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.

وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى.

أمام جهات التحقيق أقر المخرج أنه عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.