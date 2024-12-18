سب قوات الشرطة المصرية.. تسجيل صوتي للفنانة شاليمار شربتلي يقلب الموازين



شهد مؤتمر صحفي، عقده المستشار مرتضى منصور منذ قليل، كاشفا خفايا صادمة في قضية اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي للمخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات ثمينة تخطت قيمتها 250 مليون جنيه.



وأذاع مرتضى منصور، خلال المؤتمر، تسجيل صوتي، زاعما كونه ينتمي للفنانة شاليمار شربتلي، يتضمن توجيه سيل من الإهانات بأبشع الألفاظ ضد قوات الشرطة المصرية الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه، وحاولوا الاستماع لأقوالها حينما وجهت تهمة سرقتها ضد المخرج عمر زهران بعد عام ونصف من تحرير محضر بسرقتها.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح جنوب الجيزة، بمعاقبة المخرج عمر زهران في قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بالسجن عامين مع الشغل، وبراءة المتهم الثاني “المساعد الخاص به”.

وأحيل المخرج عمر زهران للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، بناء على البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف.

وفق تحقيقات النيابة فإن المسروقات الذهبية التي عُثرت مع المخرج تبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.

وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى.

أمام جهات التحقيق أقر المخرج أنه عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.