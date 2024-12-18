البنوك المركزية بدول الخليج تتخذ قرارات عاجلة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة

قررت دول الخليج خفض أسعار الفائدة، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة، مساء اليوم الأربعاء، حيث أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض نسبة الفائدة بـ 25 نقطة أساس هبوطًا من مستويات الـ 4.75% إلى 4.5%، وكذلك أصدر توقعاته للفائدة في السنوات القادمة.

وخفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية معدل الاقتراض الليلي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الذي كان عليه في ديسمبر 2022 عندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع.

وجاءت قرارات البنوك المركزية في دول الخليجي كالتالي:

-الإمارات تخفض الفائدة 25 نقطة مئوية لتصل الفائدة لـ 4.45%.

-قطر تخفض أسعار الفائدة بواقع 30 نقطة على ( الإيداع والإقراض وإعادة الشراء) إلى 4.6% و5.10% و4.85% على الترتيب.

-البحرين خفضت الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة لتصبح 5%.

-الكويت تقرر خفض الفائدة بواقع 25 نقطة لتصبح الفائدة 4%..

-السعودية قررت خفض معدل إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة إلى 5.00%، وخفض معدل إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة إلى 4.50%.