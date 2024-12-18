بعد مؤتمر قضية المخرج عمر زهران.. حرب نارية بين مرتضى منصور ونقيب الممثلين أشرف زكي



كشف المستشار مرتضى منصور، سر خطير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، بشأن سرد خفايا وأسرار قضية المخرج عمر زهران المتهم بسرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

وعلق مرتضى منصور على إهانة شاليمار شربتلي للفنانة هالة صدقي وسبها بأبشع الألفاظ، مستنكرا من دور نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي الذي لم يتخذ ثمة إجراءات لرد حق الفنانة هالة صدقي، وفقا لما صرح به المستشار مرتضى منصور.



وأوضح مرتضى منصور خلال المؤتمر، أن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، يلح عليه منذ ليلة أمس الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، حتى يقنعه بعدم عقد ذلك المؤتمر الذي يسرد فيه الحقائق الكاملة في قضية المخرج عمر زهران.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح جنوب الجيزة، بمعاقبة المخرج عمر زهران في قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بالسجن عامين مع الشغل، وبراءة المتهم الثاني “المساعد الخاص به”.

وأحيل المخرج عمر زهران للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، بناء على البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف.

وفق تحقيقات النيابة فإن المسروقات الذهبية التي عُثرت مع المخرج تبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.

وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى.

أمام جهات التحقيق أقر المخرج أنه عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.