وزارة الداخلية.. تجديد الثقة في المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ قليوبية

اعتمد اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات محدودة لعدد من مأموري الأقسام والمراكز، والتي أشرف عليها اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء محمد عبدالهادي نائب مدير أمن القليوبية لقطاع جنوب.

وشملت الحركة نقل كل من العميد محمد سعيد مرسي مأمور مركز كفر شكر، والعميد رياض عادل إبراهيم مدير إدارة تامين الطرق والمنافذ، العقيد محمود محمد عطية مدير إداره تآمين المستشفيات الحكوميه، والعقيد خالد محمد أبو جميل مدير إدارة الشكاوى والتحقيقات، والعقيد محمد محمد محي الدين مأمور مركز القناطر الخيرية، العقيد هشام محمد أسامة يوسف مأمور مركز الخانكة، العقيد عمرو أحمد محمد سالم مأمور مركز قليوب.

كما شملت الحركة نقل النقيب أحمد محمد عبد الباقي ضابط بمركز قليوب، والنقيب محمد عبد القادر عبد الغني ضابط بمركز شبين القناطر، والنقيب عبد الله محمد سيد ضابط بمركز شبين القناطر، والكلازم أول أحمد عصام جاب الله ضابط بمركز كفر شكر، والملازم إسلام فتحي ابراهيم السيد ضابط بمركز شبين القناطر، الملازم محمد عادل محمد ضابط بقسم الخانكة.

وشملت الحركة نقل عدد من رؤساء المباحث وهم المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز الخانكة، والمقدم محمود محمد إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والمقدم محمد حسن خليفة رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم احمد عبد الجليل رئيس مباحث قسم الخصوص، والرائد أحمد الشامي رئيس مباحث قسم قليوب.

وأيضا نقل الرائد محمود صبرى لإدارة تآمين الطرق والمنافذ، الرائد محمد أحمد يحيى رئيس قسم الرعايه اللاحقه وقسم الأحداث، والرائد طارق موسى معاون مباحث بقسم الخصوص، النقيب محمد خالد شويته لإدارة التامين الطرق المنافذ، والنقيب أدهم الحسيني لإدارة تأمين الطرق والمنافذ.

كما شملت الحركة تجديد الثقة في كل من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز قليوب، والمقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ، والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث قسم مركز بنها، والمقدم محمد أشرف عواد رئيس مباحث قسم أول بنها، والمقدم حسين فتحي رئيس مباحث كفر شكر، والمقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم قها، والمقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور، والمقدم محمد التهامي رئيس مباحث قسم الخانكة.