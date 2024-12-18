وزارة الداخلية.. تجديد الثقة في المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ قليوبية

حوادث
بوابة الفجر

اعتمد اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات محدودة لعدد من مأموري الأقسام والمراكز، والتي أشرف عليها اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء محمد عبدالهادي نائب مدير أمن القليوبية لقطاع جنوب.

وشملت الحركة نقل كل من العميد محمد سعيد مرسي مأمور مركز كفر شكر، والعميد رياض عادل إبراهيم مدير إدارة تامين الطرق والمنافذ، العقيد محمود محمد عطية مدير إداره تآمين المستشفيات الحكوميه، والعقيد خالد محمد أبو جميل مدير إدارة الشكاوى والتحقيقات، والعقيد محمد محمد محي الدين مأمور مركز القناطر الخيرية، العقيد هشام محمد أسامة يوسف مأمور مركز الخانكة، العقيد عمرو أحمد محمد سالم مأمور مركز قليوب.

كما شملت الحركة نقل النقيب أحمد محمد عبد الباقي ضابط بمركز قليوب، والنقيب محمد عبد القادر عبد الغني ضابط بمركز شبين القناطر، والنقيب عبد الله محمد سيد ضابط بمركز شبين القناطر، والكلازم أول أحمد عصام جاب الله ضابط بمركز كفر شكر، والملازم إسلام فتحي ابراهيم السيد ضابط بمركز شبين القناطر، الملازم محمد عادل محمد ضابط بقسم الخانكة.

وشملت الحركة نقل عدد من رؤساء المباحث وهم المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز الخانكة، والمقدم محمود محمد إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والمقدم محمد حسن خليفة رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم احمد عبد الجليل رئيس مباحث قسم الخصوص، والرائد أحمد الشامي رئيس مباحث قسم قليوب.

وأيضا نقل الرائد محمود صبرى لإدارة تآمين الطرق والمنافذ، الرائد محمد أحمد يحيى رئيس قسم الرعايه اللاحقه وقسم الأحداث، والرائد طارق موسى معاون مباحث بقسم الخصوص، النقيب محمد خالد شويته لإدارة التامين الطرق المنافذ، والنقيب أدهم الحسيني لإدارة تأمين الطرق والمنافذ.

كما شملت الحركة تجديد الثقة في كل من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز قليوب، والمقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ، والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث قسم مركز بنها، والمقدم محمد أشرف عواد رئيس مباحث قسم أول بنها، والمقدم حسين فتحي رئيس مباحث كفر شكر، والمقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم قها، والمقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور، والمقدم محمد التهامي رئيس مباحث قسم الخانكة.

اخبار وزارة الداخلية المقدم مصطفى كامل اخبار طوخ

مواد متعلقة

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: حريصون على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية

القنصل العام بالمملكة المتحدة يلتقى بالمجلس المصرى فى بريطانيا

أضرار مباشرة في نهاريا جراء رشقة صاروخية ثقيلة... وسقوط جرحى

الجامعة العربية تدين محاولات الكيان الإسرائيلي توسيع ممارساته العدوانية وتؤكد دعم العراق

الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق والعالم تنعي شقيقة شيخ الأزهر

سفارة العراق في مصر تحتفل بيوم بغداد السنوي تحت شعار “يوم بغداد- قصص نجاح ترويها المنجزات”

الشعب المغربي يخلّد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء

أحمد الليموني يهنئ النائب وليد هويدي بزفاف نجله

الأكثر قراءة

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال