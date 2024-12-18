على هامش أمسية دعوية بمسجد عمر بن الخطاب بإبشواي: وكيل أوقاف الفيوم يكرّم حفظة القرآن الكريم

محافظات
بوابة الفجر

شهد مسجد عمر بن الخطاب بقرية الكيلاني، التابعة لإدارة إبشواي بمحافظة الفيوم، احتفالًا مميزًا لتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة القرآنية. 

جاء الاحتفال بحضور الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والشيخ أحمد صابر، مدير إدارة إبشواي، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية، بالإضافة إلى أسر وأولياء أمور الأطفال المكرّمين.

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في كلمته خلال الحفل، هنّأ الدكتور محمود الشيمي الفائزين على تفوقهم، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها أولياء أمورهم وأسرهم لغرس حب كتاب الله في قلوبهم. 

وأكد الشيمي أن حفظة القرآن الكريم هم النماذج المضيئة التي ينبغي أن تكون قدوة للمجتمع، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يُعد الحصن الواقي ضد الأفكار المتطرفة، وداعيًا الجميع إلى التمسك بتعاليم الدين الوسطي التي تدعو إلى التسامح والمحبة.

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كما أشاد وكيل الوزارة بالإقبال اللافت من الفتيات على المشاركة في المسابقة، مؤكدًا أن هذا يعكس الوعي المتزايد بأهمية دور المرأة في بناء مجتمع مستنير.

وعلى صعيد آخر، أعرب أهالي قرية الكيلاني عن شكرهم وتقديرهم لجهود مديرية أوقاف الفيوم في نشر الفكر المعتدل ونبذ التطرف. كما دعا الحضور الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

هذا الحفل يؤكد على دور وزارة الأوقاف في رعاية المتميزين وتشجيع الشباب والأطفال على الالتزام بالقيم الدينية الأصيلة، مع العمل على بناء أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية.

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