السفير العراقي يلتقي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والإقليمية.

وأكد السفير حرص بلاده على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التواصل مع الجامعة بما يخدم القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، رحب السفير حسام زكي بالتعاون البناء مع العراق، مشيدًا بالدور العراقي في دعم منظومة العمل العربي ومكانة العراق على المستويين السياسي والإقليمي.

وفي الختام، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول الملفات العربية الراهنة والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.