عاجل.. مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح وزميليه فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد مع فريق ليفربول.

مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

تنتهي عقود الثلاثي في 30 يونيو 2025، ما يثير الكثير من التكهنات حول إمكانية رحيلهم بالمجان بعد انتهاء عقودهم. ومع ذلك، أوضح رومانو أنه حتى الآن لا توجد تطورات جوهرية في مفاوضات التجديد مع أي منهم.

وفقًا لتصريحات رومانو لشبكة "Give Me Sport"، فإن ليفربول تلقى عروضًا فعلية للثلاثي، ولكن لم تُتخذ خطوات نهائية بشأن تجديد عقودهم.

أضاف رومانو أن النادي في مناقشات جادة مع اللاعبين ووكلائهم حول شروط العقد الجديد، بما في ذلك مدة العقد والراتب الأسبوعي.

على الرغم من تصريحات رومانو، أشار تقرير صادر عن شبكة "Caught Offside" إلى أن ليفربول ومحمد صلاح قد توصلا بالفعل إلى اتفاق لتجديد العقد، مع إعلان مرتقب عن استمرار صلاح في أنفيلد قبل نهاية ديسمبر 2024. إذا تم ذلك، سيكون تجديد العقد بمثابة "هدية عيد الميلاد" لجماهير النادي.

تصريحات رومانو بشأن ليفربول وصلاح

أكد رومانو أن ليفربول لا يفكر في السماح برحيل محمد صلاح. وفي حال غادر أي من الثلاثي صلاح، أرنولد، أو فان دايك، فإن النادي يخطط لـصيف انتقالات قوي لإعادة بناء الفريق.