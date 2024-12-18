على هامش الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالجزائر ..

عاجل | وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره السوداني.. ويبحثان سبل التعاون المشترك بين الوزارتين

الاقتصاد
بوابة الفجر

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بدولة السودان، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك على هامش الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدولة الجزائر.

وأكد المهندس شريف الشربيني، استعداد الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، لتقديم الدعم الفنى لأشقائنا بوزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور بدولة السودان، ومشاركة خبرات الدولة المصرية فى التجربة العمرانية الرائدة، والتى تشهدها مصر منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد وزير الإسكان، أن شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء فى إنتاج مواد البناء المختلفة، وقدرات الكوادر البشرية، وحجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، وأصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات خارج الدولة المصرية، وخاصة لأشقائنا العرب والأفارقة.

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