عاجل - المركزي القطري يخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

قرر البنك المركزي القطري خفض أسعار الفائدة بـ 30 أساس، بما يعادل 0.25%، حاذيا حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي اتخذ قرار مماثل في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء.

قرار البنك المركزي القطري

وقال بنك في بيان اليوم إنه خفض فائدة الإيداع 30 نقطة أساس والاقتراض وإعادة الشراء “الريبو”، ليصبح سعر الإيداع 4.60%، والإقراض 5.10%، والريبو 4.85%، اعتبارا من يوم الأحد 22 ديسمبر.

وكان البنك المركيز الإماراتي قد قرر خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.90% إلى 4.40%، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 19 ديسمبر.

قرار الفيدرالي الأمريكي

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، بما يتماشى مع التوقعات.

كانت أسواق الأسهم الأوروبية أغلقت تعاملات اليوم الأربعاء على تباين، مع تفاعل المستثمرين مع بيانات التضخم في المملكة المتحدة وانتظارهم لأحدث قرار للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.77 نقطة أو بنسبة 0.16% إلى مستوى 514.43 نقطة في نهاية التعاملات.

وأغلق مؤشر «داكس» الألماني الجلسة على تراجع 3.80 نقطة أو بنسبة 0.02% إلى مستوى 20242.57 نقطة.

وصعد مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 3.91 نقطة أو بنسبة 0.05% عند الإغلاق إلى مستوى 8199.11 نقطة، وأظهرت أرقام جديدة اليوم أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.6% في نوفمبر، وهو ما يتفق مع التوقعات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام يوم غدٍ الخميس.

وينتظر المستثمرون- أيضا- تحديثا للسياسة النقدية من الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديث سياسته النقدية اليوم.