الرياض: إزالة أكثر من 16 ألف حالة تعدٍّ على أراضٍ حكومية

السعودية
بوابة الفجر

أزالت إمارة منطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العديد من التعديات في المنطقة بلغت 16،729 حالة تعدٍّ بمساحة تقدر بـ1،089،859،110 أمتار مربعة.

وأكدت توجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - الصادرة للجهات المختصة - باستمرار تطبيق التعليمات بكل دقة، ومنع أي تجاوزات أو تعديات على الأراضي الحكومية، انطلاقًا من تعليمات المقام السامي الكريم، والأنظمة والتعليمات التي تقضي بالمحافظة على الأراضي الحكومية.

 

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