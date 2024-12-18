عاجل.. الأهلي يوضح حجم إصابة الشناوي قبل مواجهة شباب بلوزداد

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة الحارس محمد الشناوي وذلك خلال مران اليوم الأربعاء.

طبيب الأهلي: إصابة الشناوي بكدمة في الكتف

قال جاب الله، إن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران اليوم عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى، تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، والتي تزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.

وسينتظم الشناوي مع زملائه في مران الفريق بعد غد الجمعة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد يوم الأحد القادم في دوري أبطال إفريقيا.