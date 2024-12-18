عاجل.. الأهلي يوضح حجم إصابة الشناوي قبل مواجهة شباب بلوزداد

الفجر الرياضي
محمد الشناوي
محمد الشناوي

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة الحارس محمد الشناوي وذلك خلال مران اليوم الأربعاء.

طبيب الأهلي: إصابة الشناوي بكدمة في الكتف

قال جاب الله، إن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران اليوم عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى، تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، والتي تزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.

txt

عاجل.. محمد رمضان يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن تدريبات الأهلي

txt

المدير الرياضي للأهلي يوضح تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد بمران الأهلي اليوم

وسينتظم الشناوي مع زملائه في مران الفريق بعد غد الجمعة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد يوم الأحد القادم في دوري أبطال إفريقيا.

أحمد جاب الله إصابة الشناوي الحارس محمد الشناوي النادى الاهلى حجم إصابة الشناوي شباب بلوزداد مران الأهلي اليوم مران الأهلي محمد رمضان محمد الشناوي

مواد متعلقة

عاجل| قطع بشريان يده.. مصدر داخل الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال خلال مشاجرة مع زميله

الأهلي يحسم موقفه من صفقة محمد علي بن رمضان.. تفاصيل جديدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وساوثهامبتون | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال