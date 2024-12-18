وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءات ثنائية علي هامش فعاليات الدورة الـ٢١ لمجلس وزراء مجموعة الدول الثماني النامية

أخبار مصر
بوابة الفجر

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم ١٨ ديسمبر، لقاءات ثنائية على هامش الدورة الـ٢١ لمجلس وزراء مجموعة الدول الثماني النامية D-8 مع "هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، و"عباس عراقجي" وزير خارجية ايران، و"يوسف مايتانا توجار" وزير خارجية نيجيريا، و"زامبري عبد القادر" وزير التعليم العالي الماليزي.

تناولت اللقاءات مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وكل من تركيا وإيران ونيجيريا وماليزيا، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفع بها إلى آفاق أرحب، كما تطرقت إلى أبرز المستجدات محل الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط وإفريقيا وأبرزها التطورات في سوريا وغزة ولبنان والسودان والقرن الأفريقي.

وعكست المناقشات رغبة متبادلة في الارتقاء بمستوى  التنسيق والتشاور لدعم العلاقات الثنائية وتحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي، فضلا عن تعزيز التعاون في الأطر متعددة الأطراف سواء في الاتحاد الإفريقي أو  الأمم المتحدة.

 

وزير الخارجية الدورة الـ٢١ لمجلس وزراء مجموعة الدول الثماني النامي

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