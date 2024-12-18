عاجل - بنوك خليجية تُخفض سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. من هي؟

خفضت البحرين سعر الفائدة 25 نقطة أساس، فيما خفضت قطر تخفض فائدة الإيداع 30 نقطة أساس، في الوقت الذي خفضت السعودية «الريبو» و«الريبو المعاكس» 25 نقطة أساس لكل منهما إلى 5% و4.5% على التوالي، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس.

الفيدرالي يخفض سعر الفائدة

وأعلن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، حسب موقع «فوكس نيوز».