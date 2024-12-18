عاجل - أسباب خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2024.. ما علاقة ترامب؟

قال عدد من خبراء الاقتصاد، إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ربع نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، لتتراوح عند نطاق يتراوح ما بين 4.25 و4.5%، كان متوقعا لعدد من الأسباب.

البنك الفيدرالي الأمريكي

وأكد الخبراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، أن التشدد النقدي يدل على أن التضخم لم يتم السيطرة عليه، كما أن الفيدرالي يتحوط من السياسات التي قد يتخذها دونالد ترامب بعد توليه للرئاسة، والخاصة بإجراءات السياسة الجمركية والسياسة الضريبية، مما قد يؤثر على زيادة التضخم.

تراجع أسعار الفائدة

واتفق خبراء الاقتصاد، أن تخفض جميع البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما قد تخفض البنوك الأوروبية الفائدة بشكل طفيف، وقد يرتفع الذهب العالمي الفترة المقبلة، باعتباره الملاذ الأمن، لتصل لأكثر من 3 آلاف دولار خلال العام المقبل.

البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة