عاجل - هيئة الدواء تسحب دواء شهير مسكن للمفاصل من الأسواق.. ما الأمر؟

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هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، قرارها بسحب علاج مستحضر «Vegaskine – D tab- دواء فيجاسكين دي» من جميع الأسواق المصرية.

سحب الدواء من السوق

وقالت هيئة الدواء في منشورها الصادر برقم 54، والذي يتضمن سحب مستحضر، أن سحبه يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على حماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق المصرية.

أشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء  بعد دراسة شاملة من الهيئة لضمان فعالية وجودة المنتجات الدوائية المتاحة، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر صحية قد تطرأ على المستهلكين نتيجة لاستخدام هذا المستحضر.

وتضمن المنشور 54 الصادر من هيئة الدواء المصرية، أنه بناء على هذه الدراسات تقرر سحب مستحضر "Vegaskine – D tab- دواء فيجاسكين دي"  بسبب وجود بعض المخاوف بشأن جودته أو تركيبته الدوائية، حيث كشفت معامل هيئة الدواء أن المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة رقم 2196001.

سحب أدوية خطرة من السوق والصيدليات

ووجهت هيئة الدواء المصرية، في ضوء هذا القرار،  جميع الصيدليات والموزعين بسحب هذا المستحضر من الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعه إلى الشركات المنتجة، كما تم التنبيه وتوجيه إشعار للمستهلكين بضرورة التوقف عن استخدام "Vegaskine – D tab» فورًا والقيام باستشارة الطبيب لتحديد البدائل المناسبة بعبارة « يُنصح المرضى الذين يملكون هذا المستحضر التوقف عن استخدامه على الفور".

ونبهت هيئة الدواء على المواطنين، الذين كانوا يستخدمون «Vegaskine – D tab»  بضرورة التوجه، إلى أقرب صيدلية أو مركز صحي لاستشارة الطبيب للحصول على نصائح حول البدائل العلاجية المناسبة، مؤكدة على أهمية متابعة التوجيهات الرسمية الصادرة منها لتفادي أي مشكلات صحية.

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Elfagr.org

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