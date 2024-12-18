عاجل - حيلة عبقرية في هواتف آيفون تجعل التصوير أكثر احترافية.. جربها الآن

هناك حيلة عبقرية في هواتف آيفون تجعل التصوير أكثر احترافية، ربما لا يعرفها الكثيرون وهو ما شرحه تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، مؤكدا أنه يجب عليك تحديث هاتفك الآيفون للحصول على خدعة التصوير الفوتوغرافي التي نحتاجها جميعًا لتكون الصور أكثر وضوحا وواقعية، وذلك حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، إذ وصفها بأنها نصيحة عبقرية يجب على الجميع معرفتها.

حيلة عبقرية في هواتف آيفون

الرئيس التنفيذي لشركة أبل شرح بالتفصيل كيفية تجربة خمس نصائح حول iPhone، فضلا عن أحدث ميزات iPhone التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تزامنا مع إطلاق Apple Intelligence الموجود في جميع التطبيقات التي تستخدمها كل يوم، مثل البريد والرسائل والملاحظات، من بينها تطبيق الصور، الذي يحتوي على ميزة جديدة تسمى التنظيف، إذ تتيح لك تحسين الصور على الفور عن طريق إزالة أي شيء تقريبًا.

وبحسب الرئيس التنفيذي لأبل، فإن هناك حيلة عبقرية في هواتف آيفون تمكنك التقاط صورة، وإذا كان هناك شخص ثالث في الصورة تفضل عدم التواجد فيه، فيمكنك تنظيف الصورة وإزالة الشخص، كل ما عليك فعله هو النقر على زر التنظيف- Clean Up وسيختفي الشخص غير المرغوب فيه تماما، كما أنه من إحدى حيل Apple Intelligence الجديدة المفضلة هي ميزة توفير الوقت أو ملخصات البريد في تطبيق البريد الإلكتروني، حيث تعمل على تحديد النقاط الرئيسية في البريد الإلكتروني وتلخيصها من بين مئات الرسائل الإلكترونية التي تتلقاها يوميا.

حيلة عبقرية في هواتف آيفون خاصة بالبريد

وهناك حيلة عبقرية في هواتف آيفون أيضا، فبنقرة واحدة، يمكنك أخذ رسالة بريد إلكتروني طويلة جدًا وتلخيصها في شيء يمكنك التنقل خلاله بسرعة إلى حد ما، فضلا عن أن هناك حيلة أخرى ذكية تحمل اسم Genmoji، لمحبي الرموز التعبيرية، وهي واحدة من أكثر ميزات Apple Intelligence متعة، حيث تتيح لك إنشاء أي رمز تعبيري تقريبًا يمكنك تخيلها وهو ما يحدث فرقًا عميقًا في حياتك.

من بين الحيل العبقرية في هواتف آيفون، تطبيق Image Playground حيث يتيح إنشاء صور ممتعة وحتى إدراج وجوه الأصدقاء والعائلة، إضافة إلى إنشاء أي رمز تعبيري تقريبًا يمكنك تخيله، ويمكنك أيضًا إدراج وجهك - أو وجهك لأصدقائك وعائلتك - في إبداعات الرسوم المتحركة الممتعة باستخدام هذه الميزة.