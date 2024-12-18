تفاصيل إصابة عمر كمال في مران الأهلي اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي جمال الغندور، تفاصيل إصابة عمر كمال لاعب النادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" حدثت مشادة أثناء مران الأهلي، وتدخل مارسيل كولر لاخماد الأزمة، وتم استئناف المران بشكل طبيعي، وعند خروج اللاعبين من المران اخرج عمر كمال عصبيته أحد الأبواب في ممر غرف الملابس".

وأضاف:" ما فعله عمر كمال تسبب في اصابته بقطع في اليد وصل إلى أحد الشرايين دون أن يدفعه أحد كما تردد".

وأكمل:" اللاعب خضع لعملية سريعه لخياطة الشريان ويده في احدى المستشفيات بمدينة نصر وخرج على الفور من المستشفي إلى المنزل".

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