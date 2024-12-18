تكليف عاجل من الرئيس السيسي بتحسين دخل الأطباء ودعم القطاع الصحي

أخبار مصر
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء

تواصل الدولة جهودها في تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات والمجالات فيما بينها الأطباء، الذين تلقوا اليوم بشرى سارة بشأن تحسين دخل الأطباء، والنظر في تعظيم رأس المال البشري في قطاع الصحة.

تحسين دخل الأطباء

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أخبار مفرحة بشأن تحسين دخل الأطباء، خلال كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بإن إن الحكومة تعمل بشكل كبير على دعم الأطباء والتعليم الطبي في مصر؛ للتأكيد على دورهم الكبير في النظام الصحي محليا ودوليا.

تكليف من الرئيس السيسي بتحسين دخل الأطباء

وأضاف عبدالغفار، بشأن تحسين دخل الأطباء أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدراسة تحسين دخل الأطباء وتعظيم رأس المال البشري في قطاع الصحة، فضلا عن تقديم دورات تدريبية للأطباء ودعمهم للحصول على الدرجات العلمية المتقدمة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هجرة الأطباء المصريين للخارج يمثل نقيضين وهو التأثر بغياب الكفاءات وهجرتها للخارج، إلا أن هناك بعض التعويض من خلال الانفتاح في كليات الطب وزيادة أعدادها لتعويض هذا النقص: "أتألم من الزيادة المرتفعة في هجرة الأطباء للخارج".

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