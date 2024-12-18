عاجل.. اجتماع طارئ لـ الخطيب وكولر لحسم ملف الصفقات الجديدة

يستعد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للعودة إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح الخميس، قادمًا من قطر، بعد نجاحه في التوصل لاتفاق نهائي بشأن صفقة حمدي فتحي لتعزيز صفوف الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025.

اجتماع مرتقب بين الخطيب وكولر

من المقرر أن يعقد محمود الخطيب اجتماعًا عاجلًا مع المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، والمدير الرياضي محمد رمضان، يوم الاثنين المقبل، عقب مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد، وذلك لحسم تفاصيل صفقات الانتقالات الشتوية (يناير) التي تهدف لدعم الفريق في المرحلة المقبلة.

تحضيرات الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

في سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أجرى الفريق مرانه صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، ركز خلالها على شرح الجوانب التكتيكية المطلوبة.

بدأ المران بجزء بدني لتجهيز اللاعبين، ثم انتقل إلى التدريبات الخططية من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة لتنفيذ الجوانب الفنية.