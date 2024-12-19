وكيل وزارة شباب الجيزة يشهد احتفالية “قادرون باختلاف” من مركز شباب السلام

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة مساء اليوم الأربعاء، فعاليات احتفالية مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العمرانية بمبادرة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة "الهمم من ذوي الهمم" التي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع، وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب،ايهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة وسلامه حميدة مدير إدارة شباب العمرانية وعددًا كبيرًا من ذوى الهمم وأسرهم.

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، خلال كلمته عن حرص الوزارة على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم كافة سبل الدعم لهم في مختلف الأنشطة والمجالات، مشيدًا بما يمتلكه الشباب من ذوي الإعاقة من مواهب وقدرات استثنائية تستحق الرعاية والاهتمام، كما اثنى علي كل أم وكل أسرة يكون لديها طفل من ذوي الهمم متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد فيما يقدمونه لهم من رعاية واهتمام ومثابرة علي رعايتهم الخاصة، والتي تحتاج إلى جهد كبير للوصول بهم إلى بر الأمان.

كما تضمنت الإحتفالية فقرات فنية وثقافية، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من النماذج المشرفة من ذوي القدرات الخاصة، الذين حققوا إنجازات متميزة في مختلف المجالات تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال دمجهم فى كافة الأنشطة التى تقدمها الوزارة من خلال مراكز الشباب والتى تعمل بدورها على إكتشاف قدارتهم وإبراز مواهبهم المختلفة.

وأضاف الصبروطي، أن هذه الفعاليات تعكس توجه الدولةواستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي نحو تعزيز الدمج المجتمعي وتحقيق المساواة في الحقوق، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين جميع المؤسسات لضمان حياة كريمة وفرص متكافئة لذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن مبادرة "الهمم من ذوي الهمم" تأتي كجزء من سلسلة فعاليات تنظمها وزارة الشباب والرياضة في ذكرى اليوم العالمي لذوي الهمم بهدف نشر الوعي ودعم ذوي القدرات الخاصة في مختلف المجالات.

قام بتدريب فريق الفنون الشعبية المشارك بالاحتفال "يسري فهمي"

اشرف على الإحتفالية من مكتب قادرون بإختلاف إسراء عبد الحكيم وايه رمضان ومن مركز شباب السلام متابعة وإشراف حمدي يوسف رئيس مجلس إدارة المركز،رجائي احمد عبد الفتاح مدير المركز، وباقي أعضاء المجلس.

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