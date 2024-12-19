" غرق ومبيعرفش يعوم "..استخراج جثة طفل 8 سنوات غرق فى ترعة بالغربية



تمكن أهالى قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، منذ قليل، من استخراج جثة الطفل محمد 8 سنوات، والذى كان يحاول اللعب عند إحدى الترع بالقرية الا أنة سقط فيها وتوفى نتيجة عدم اجادتة السباحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتمكن أحد أهالى قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية من انتشال جثة طفل سقط فى ترعة بقرية الدلجمون.

تم التحفظ على الطفل بمشرحة مستشفى كفر الزيات العام وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.