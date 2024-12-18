أبرزهم فردوس عبد الحميد ومحمد فراج..نجوم الفن يؤدون واجب العزاء في الراحل نبيل الحلفاوي

انطلق أمس الثلاثاء عزاء الفنان الكبير نبيل الحلفاوي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، وكان الفنان قد رحل عن عالمنا مساء الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى حتى وافته المنية.

شهد العزاء حضورًا بارزًا من زملائه في الوسط الفني الذين تجمعوا لتوديع صديقهم الراحل، في أجواء مفعمة بالحزن والأسى.



وكانت الفنانة فردوس عبد الحميد والفنان محمد فراج من أبرز الحضور، ويأتي ذلك في ظل حالة من الحزن الشديد التي خيمت على محبيه وجمهوره الذين نعوه عبر منصات التواصل الاجتماعي.





الحلفاوي قد رحل عن عمر ناهز 77 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال السينمائية والدرامية التي تركت أثرًا خالدًا في قلوب الجمهور ومحبيه.



وأعلن أبناء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" نبأ وفاته، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة أدت إلى تدهور حالته خلال الأيام الماضية، وقد تم تشييع جثمانه عقب صلاة العشاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من محبيه ونجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرته.

يُذكر أن نبيل الحلفاوي كان واحدًا من رموز الفن المصري، حيث قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال الدرامية والسينمائية التي شكلت علامات بارزة في تاريخ الفن، كما كان له حضور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تميز بآرائه الراقية وحبه العميق للنادي الأهلي.