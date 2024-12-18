تعليق ناري من فلورينتينو بيريز بعد تتويج ريال مدريد بكأس إنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
فلورينتينو بيريز
فلورينتينو بيريز

يواصل فلورنتينو بيريز تعزيز مكانته كرئيس تاريخي لنادي ريال مدريد، بعد أن حقق الفريق تحت قيادته اللقب رقم 37 في تاريخه كرئيس للنادي. بهذا الإنجاز، تخطى بيريز الرقم القياسي للرئيس الأسطوري سانتياجو برنابيو، الذي أحرز 33 لقبًا خلال فترة رئاسته.

تتويج ريال مدريد بكأس إنتركونتيننتال

أضاف ريال مدريد لقبًا جديدًا إلى خزائنه بعد تتويجه ببطولة كأس إنتركونتيننتال، عقب الفوز بثلاثية نظيفة على فريق باتشوكا المكسيكي. ويعد هذا التتويج التاسع للنادي بلقب بطولة العالم للأندية، ليؤكد مرة أخرى مكانته كأحد أعظم الفرق في تاريخ كرة القدم.

تصريحات فلورنتينو بيريز

في لقاء مع برنامج "Real Madrid TV"، عبّر بيريز عن سعادته بالإنجاز قائلًا: "أنا في غاية الرضا. هذه بطولة بطل العالم، ونحن فخورون للغاية بتحقيقها للمرة التاسعة. إنها بطولة مميزة بالنسبة لنا، وكنا متحمسين للغاية للظفر بها."

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عام استثنائي لريال مدريد

وأشار بيريز إلى أن عام 2024 كان مميزًا لريال مدريد: "من الصعب تكرار مثل هذا العام الاستثنائي. سنواصل القتال من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب. بدأنا هذا الموسم بلقبين، ونتطلع لتحقيق المزيد في الدوري، دوري أبطال أوروبا، وألقاب أخرى."

سر النجاح في ريال مدريد

أكد بيريز أن النجاح يعتمد على تكوين فريق قوي: "وجود فريق جيد هو العامل الأهم. هذا ما سعيت لتحقيقه على مدار السنوات. لقد حققنا الكثير، ونمتلك الطموح للاستمرار في حصد الألقاب."

اختتم بيريز حديثه بالإشادة بمشجعي النادي: "ريال مدريد فريق يملأ العالم بملايين المشجعين. هذه الإنجازات هي ثمرة عمل سنوات طويلة ومساهمة الكثير من الأشخاص. سنواصل العمل لإسعاد جماهيرنا ومنحهم المزيد من الأفراح."

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