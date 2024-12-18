بعد تقلدها الشارة الدولية.. منطقة أسيوط تحتفل بالمساعدة آمال حسين

كرمت لجنة الحكام الفرعية بمنطقة أسيوط الحكم المساعد الدولي الدكتورة آمال حسين والتي انضمت للقائمة الدولية مؤخرًا.

منطقة أسيوط تحتفل بالمساعدة آمال حسين

وأقامت اللجنة حفلا من أجل التكريم والاحتفال بهذا الإنجاز كونها المرأة الأولى من صعيد مصر التي حصلت على هذه الشارة.

التكريم كان بحضور رئيس اللجنة عدنان الشريف إضافة لأعضاء اللجنة، كما شهد حضور عدد من حكام المنطقة من أجل مشاركة زميلتهم هذا الإنجاز.

وجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين والتي شهدت تواجدها للمرة الأولى ضمن قائمة المساعدين.