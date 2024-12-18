طقس شتوي يضرب مصر الخميس.. الأرصاد تتوقع أمطارًا وبرودة شديدة بسبب منخفض جوي عنيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الخميس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الخميس طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس ليلا يكون باردًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحا وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وكشفت خرائط الطقس عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا قد يصاحبها تساقط حبات البرد على مناطق متفرقة من محافظة مطروح.

وتتوافر فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا مساء على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ على فترات متقطعة.

كما تتوافر سقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من المنوفية والشرقية والغربية والدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والقاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة.

حالة البحرين

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربعًا، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربعًا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة/ العظمى/ الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنها 20 13

دمنهور 20 13

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 22 08

رفح 21 08

رأس سدر 23 10

نخل 19 04

كاترين 16 02

الطور 23 11

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 13

مطروح 17 14

السلوم 18 12

سيوة 19 09

رأس غارب 24 13

الغردقة 25 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 26 20

حلايب 24 21

أبورماد 25 20

رأس حدربة 26 21

الفيوم 21 10

بني سويف 21 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 23 10

الأقصر 24 09

أسوان 25 12

الوادى الجديد 23 10

أبوسمبل 25 14