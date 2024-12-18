روما يطيح بسامبدوريا ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

حجز فريق روما مقعدا في دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد أن أطاح اليوم بضيفه سامبدوريا.

نتيجة مواجهة روما وسامبدوريا في كاس إيطاليا

وحقق الذئاب فوزا كبيرا على نظيره سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب تورينو الأولمبي.

افتتح روما أولى أهدافه في اللقاء عن طريق الأوكراني أرتم دوبياك في الدقيقة 9، من تمريرة أليكسيس سالماكرز.

ثم عاد الأوكراني أرتم دوبياك ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والثاني لروما في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 24، سجل الإيطالي الشاب توماسو بالدانزي ثالث أهداف الذئاب، من تمريرة لياندرو باريديس.

وقلص سامبدوريا النتيجة عن طريق الإسباني جيرارد بيس في الدقيقة 61، من صناعة فابيو دبياولي.

وأختتم الأوزبكستاتي إلدور شومورودوف مهرجان الأهداف، وأحرز الهدف الرابع لصالح روما في الدقيقة 79، من صناعة زميله أنخيلو.

وبتلك النتيجة، يصعد فريق روما إلى دور الـ 8 من بطولة كأس إيطاليا، ليواجه إيه سي ميلان يوم 3 فبراير 2025.