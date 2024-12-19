بملامح الحزن.. محمد رمضان يقدم واجب العزاء في نبيل الحلفاوي

حرص الفنان محمد رمضان على حضور عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجوم الفن والمجتمع.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد رمضان فيلم "أسد"، المقرر عرضه في دور السينما المصرية عام 2025، حيث يأتي الفيلم ضمن سلسلة أعماله السينمائية المرتقبة، حيث يسعى رمضان لتقديم تجربة مختلفة ومميزة تضاف إلى مسيرته الفنية، ومن المتوقع أن يعلن قريبًا عن تفاصيل إضافية تتعلق بقصة الفيلم وأبطاله وفريق العمل.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض رمضان العام الماضي 2023، وحقق نجاحًا ضخمًا بالعمل، حيث شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم: هالة صدقي، مي كساب، زينة، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، وجوري بكر، لبنى ونس، سلوى عثمان، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف مهاب طارق.

نجوم الفن في عزاء نبيل الحلفاوي

وحضر عزاء نبيل الحلفاوي كل من أشرف زكي، يسرا، جمال العدل، ماندو العدل، حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فردوس عبد الحميد، إيهاب فهمي، هاني مهنا، محمد أبو داود، سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، أيمن وتار، نجلاء بدر، محمود قابيل.

سبب وفاة نبيل الحلفاوي

توفي نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد معاناة من مضاعفات صحية حادة أدت إلى دخوله في غيبوبة وفقدانه القدرة على التواصل مع محيطه.

نبذة عن نبيل الحلفاوي

وُلد نبيل في حي السيدة زينب بالقاهرة في 22 أبريل 1947، تخرج في كلية التجارة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حبًا في التمثيل، وتخرج منه عام 1970، قدم العديد من الأعمال المميزة قبل أن ينتقل إلى الدراما التلفزيونية.