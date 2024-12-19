بملامح الحزن.. محمد رمضان يقدم واجب العزاء في نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
محمد رمضان
محمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان على حضور عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجوم الفن والمجتمع.

أحدث أعمال محمد رمضان 

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد رمضان فيلم "أسد"، المقرر عرضه في دور السينما المصرية عام 2025، حيث يأتي الفيلم ضمن سلسلة أعماله السينمائية المرتقبة، حيث يسعى رمضان لتقديم تجربة مختلفة ومميزة تضاف إلى مسيرته الفنية، ومن المتوقع أن يعلن قريبًا عن تفاصيل إضافية تتعلق بقصة الفيلم وأبطاله وفريق العمل.

آخر أعمال محمد رمضان 

وكان آخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض رمضان العام الماضي 2023، وحقق نجاحًا ضخمًا بالعمل، حيث شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم: هالة صدقي، مي كساب، زينة، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، وجوري بكر، لبنى ونس، سلوى عثمان، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف مهاب طارق.

نجوم الفن في عزاء نبيل الحلفاوي 

وحضر عزاء نبيل الحلفاوي كل من أشرف زكي، يسرا، جمال العدل، ماندو العدل، حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فردوس عبد الحميد، إيهاب فهمي، هاني مهنا، محمد أبو داود، سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، أيمن وتار، نجلاء بدر، محمود قابيل. 

سبب وفاة نبيل الحلفاوي 

توفي نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد معاناة من مضاعفات صحية حادة أدت إلى دخوله في غيبوبة وفقدانه القدرة على التواصل مع محيطه. 

نبذة عن نبيل الحلفاوي 

وُلد نبيل في حي السيدة زينب بالقاهرة في 22 أبريل 1947، تخرج في كلية التجارة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حبًا في التمثيل، وتخرج منه عام 1970، قدم العديد من الأعمال المميزة قبل أن ينتقل إلى الدراما التلفزيونية. 

أحدث أعمال الفنان محمد رمضان آخر أعمال الفنان محمد رمضان محمد رمضان في عزاء نبيل الحلفاوي آخر أعمال النجم محمد رمضان محمد رمضان

مواد متعلقة

نهى صالح مع محمد هنيدي في "شهادة معاملة أطفال" رمضان 2025

برلماني عن فيديو تقليد محمد رمضان للرئيس السادات: “غير مقبول ”

محمد رمضان لـ "للفجر الفني": "أتمنى تجسيد شخصية أحمد زكي وقضية المناخ تستحق عمل فني" (حوار)

محمد رجب يعلن بدء تصوير مسلسل "الحلانجي".. رمضان 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وساوثهامبتون | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية