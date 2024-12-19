ليفربول يتأهل إلى نصف نهائي كأس كاراباو عقب الفوز على ساوثهامبتون بثنائية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق الفوز على نظيره فريق ساوثهامبتون، بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتأهل الريدز إلى نصف نهائي بطولة كأس كاراباو.

وانطلقت صافرة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو

وبدأت أحداث الشوط الأول، بضغط هجومي من جانب لاعبي فريق ليفربول، لتسجيل هدف أول في شباك ساوثهامبتون.

وفي الدقيقة 24 أحرز داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول، هدف التقدم بعد أسيست من أرنولد.

وأضاف هارفي إليوت الهدف الثاني لصالح ليفربول، في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول، بتمريرة من جاكبو.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون؛ بتقدم الريدز بثنائية نظيفة.

وفي الدقيقة 59 من الشوط الثاني، نجح اللاعب كاميرون أرتشر نجم فريق ساوثهامبتون، في تسجيل هدف أول في شباك ليفربول.